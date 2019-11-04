banner314

banner325

Son Dakika

Gaziosmanpaşa'da veliler öğretmelerin derse girmediği dershane önünde toplandı

Elif YAVUZ-Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL,()-GAZİOSMANPAŞA''da özel bir dershanede yapılan isim değişikliğinin ardından mali sıkıntılar yaşandığı ve maaşlarını alamayan öğretmenlerin derslere girmedikleri iddia edildi. Bu nedenle çocuklarının...

GENEL 03.11.2019, 19:19
Gaziosmanpaşa'da veliler öğretmelerin derse girmediği dershane önünde toplandı

Elif YAVUZ-Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL,()-GAZİOSMANPAŞA''da özel bir dershanede yapılan isim değişikliğinin ardından mali sıkıntılar yaşandığı ve maaşlarını alamayan öğretmenlerin derslere girmedikleri iddia edildi. Bu nedenle çocuklarının mağdur edildiğini ileri süren yaklaşık 50 veli, dershane binası önünde toplanarak durumu protesto etti. Dershanenin müdür yardımcısı Nazlı Başaran, mali sıkıntının yaşandığını doğrularken sorunların açılarak eğitim ve öğretime devam edileceğini iddia etti.
Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi'nde bulunan 6 ve 12'nci sınıf öğrencilerine eğitim veren dershanenin, yapılan isim değişikliğinin ardından mali sıkıntılar geçirdiği ve maaşlarını alamayan öğretmenlerin derslere girmediği iddia edildi. Yaşananlar nedeniyle mağdur olduklarını belirten yaklaşık 50 veli, dershane önünde toplanarak durumu protesto etti.
Velilerden Ayhan Kara, “15 gün önce toplantı yaptılar. 'İsim değişikliği yapıyoruz. Bu çocuklarınıza yansımayacak, çocuklar aynı şekilde derse girecek' dediler. Biz de 'tamam' dedik. Geçen hafta da mesaj attılar 'su borularımız patladı ders yapamayacağız telafi dersi olacak' dediler. Ona da 'tamam' dedik ama telafi dersi falan olmadı. Bu hafta çocuğum aradı 'burada öğretmen yok ama senin gelip alman lazım' dedi. Ne olduğunu anlayamadım. Geldim gördüm ki burada bir hengame, bütün velilerimiz ayaklanmışlar haklı olarak. İki öğretmen dışında yetkili kimse yok. İnsanlar buralara belirli ücretler ödediler, senet imzaladılar. O senetlerin yarın öbür gün karşımıza ne şekilde çıkacağını bilmiyoruz" diye konuştu. 
Bir diğer veli Emine Karataş ise, çocuğunun 12'nci sınıf öğrencisi olduğunu ve sınav döneminde böyle bir sorun yaşadıkları için stresli olduklarını ifade etti. Savcılığa şikayette bulunacaklarını söyleyen Karataş, “Benim kızım 12'nci sınıf öğrencisi iki aydır telafi dersleri yapılmıyor. Matematik öğretmeni 7 kere değişti. Gelen öğretmenler de maaşlarını alamadıklarını belirtiyor. Yetkili olmayan insanlar şu an velilere imza attırarak kurumdan göndermeye çalışıyor. Biz birleşerek savcılığa şikayette bulunmayı düşünüyoruz. Benim kızım 2 ay boyunca oyalandı. Başka bir yere yazdırdım ve ders olarak çok geride bu nasıl telafi edeceğiz bilmiyorum. Maarif müfettişlerinin inceleme yapması için Milli Eğitim'e dilekçe yazdık. Pazartesi günü vereceğiz" dedi.
Dershanenin Müdür Yardımcısı Nazlı Başaran ise, "Bir fısıltı gazetesi ile baş etmeye çalışıyoruz. Mali olarak bir sıkıntı yaşadığımız doğru ancak kapanacak gibi iddialar asılsız. Böyle bir durum yok. İki tane 12'nci sınıf velisi ile yaşadığımız bir problem vardı. Durum çok fazla büyütüldü. Mesaj gruplarında örgütlenerek baltalama çabasına girildi. Gelen velilerimizin iadeleri 15 gün içerisinde yapılacak. Ödemelerle ilgili güvenceleri ve senetleri veriliyor. 18 yıllık bir kurumuz, yıllardır devam ediyor. Eğitim sürecine de devam edeceğiz kapanma ya da iflas durumu söz konusu değil" diye konuştu.

(FOTOĞRA

Yorumlar (0)
16°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 04 Kasım 2019
İmsak 06:04
Güneş 07:31
Öğle 12:53
İkindi 15:38
Akşam 18:05
Yatsı 19:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 10 19
2. Sivasspor 10 18
3. Malatyaspor 10 17
4. Fenerbahçe 10 17
5. Trabzonspor 10 16
6. Başakşehir 10 16
7. Galatasaray 10 16
8. Beşiktaş 10 15
9. Konyaspor 10 13
10. Kasımpaşa 10 12
11. Göztepe 10 12
12. Gaziantep FK 9 12
13. Denizlispor 10 11
14. Antalyaspor 10 11
15. Çaykur Rizespor 10 11
16. Ankaragücü 9 9
17. Gençlerbirliği 10 7
18. Kayserispor 10 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 10 20
2. Ümraniye 10 17
3. Akhisar Bld.Spor 10 17
4. Erzurum BB 10 17
5. Fatih Karagümrük 10 16
6. Balıkesirspor 9 16
7. Altay 10 15
8. Bursaspor 9 15
9. Keçiörengücü 10 15
10. Menemen Belediyespor 10 14
11. Adana Demirspor 10 12
12. İstanbulspor 10 12
13. Osmanlıspor 10 10
14. Boluspor 10 9
15. Giresunspor 10 9
16. Adanaspor 10 8
17. Altınordu 10 6
18. Eskişehirspor 10 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 11 31
2. Man City 11 25
3. Leicester City 11 23
4. Chelsea 11 23
5. Arsenal 11 17
6. Sheffield United 11 16
7. Bournemouth 11 16
8. Brighton 11 15
9. Crystal Palace 11 15
10. M. United 11 13
11. Tottenham 11 13
12. Wolverhampton 11 13
13. West Ham 11 13
14. Burnley 11 12
15. Newcastle 11 12
16. Aston Villa 11 11
17. Everton 11 11
18. Southampton 11 8
19. Norwich City 11 7
20. Watford 11 5
Takımlar O P
1. Barcelona 11 22
2. Real Madrid 11 22
3. Real Sociedad 12 22
4. Atletico Madrid 12 21
5. Sevilla 12 21
6. Granada 12 20
7. Getafe 12 19
8. Villarreal 12 18
9. Osasuna 12 18
10. Athletic Bilbao 12 17
11. Levante 12 17
12. Real Valladolid 12 17
13. Valencia 12 17
14. Eibar 12 15
15. Real Betis 12 13
16. Deportivo Alaves 12 12
17. Mallorca 12 11
18. Celta de Vigo 12 9
19. Espanyol 12 8
20. Leganés 12 5