banner314

banner325

Son Dakika

Gaziosmanpaşa'da trafik kazası: 3 yaralı

Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,()-GAZİOSMANPAŞA'da, bir otomobilin hafif ticari araca çarpması sonucu meydan gelen kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.  Kaza, Karadeniz Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerinde...

GENEL 26.09.2019, 00:45

Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,()-GAZİOSMANPAŞA'da, bir otomobilin hafif ticari araca çarpması sonucu meydan gelen kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. 

Kaza, Karadeniz Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerinde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, ara sokaktan caddeye çıkan Tahsin Usta'nın kullandığı 34 AF 6663 otomobil, caddede seyir halindeki Osman Durmuş'un kullandığı 34 JDJ 353 plakalı hafif ticari araca çarptı. Hafif ticari araç kazanın etkisiyle devrildi. Otomobil sürücüsü Tahsin Usta, yanındaki Duğukan Keleş ile hafif ticari araçtaki adı öğrenilemeyen bir kadın yaralandı. Sürücü Osman Durmuş ise kazadan yara almadan kurtuldu. Kazayı görenler yaralılara yardım ederken, bir yandan durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Ekiplerin çalışmalarının ardından kaza yapan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Polisin kazaya ilişkin soruşması sürüyor.

Yorumlar (0)
20°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 26 Eylül 2019
İmsak 05:23
Güneş 06:48
Öğle 13:01
İkindi 16:23
Akşam 19:04
Yatsı 20:23
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 10
3. Gazişehir 5 10
4. Sivasspor 5 8
5. Denizlispor 5 8
6. Çaykur Rizespor 5 8
7. Galatasaray 5 8
8. Malatyaspor 5 7
9. Trabzonspor 5 6
10. Konyaspor 5 6
11. Beşiktaş 5 5
12. Başakşehir 5 5
13. Göztepe 5 5
14. Antalyaspor 5 5
15. Ankaragücü 5 5
16. Kasımpaşa 5 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Akhisar Bld.Spor 5 10
3. Adana Demirspor 5 9
4. Fatih Karagümrük 5 9
5. Keçiörengücü 5 9
6. Bursaspor 5 9
7. Hatayspor 5 8
8. Altay 5 8
9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 6 18
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Arsenal 6 11
5. West Ham 6 11
6. Bournemouth 6 10
7. Tottenham 6 8
8. M. United 6 8
9. Burnley 6 8
10. Sheffield United 6 8
11. Chelsea 6 8
12. Crystal Palace 6 8
13. Southampton 6 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 6 4
19. Wolverhampton 6 4
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Granada 6 11
2. Athletic Bilbao 5 11
3. Real Madrid 5 11
4. Barcelona 6 10
5. Real Sociedad 5 10
6. Sevilla 5 10
7. Atletico Madrid 5 10
8. Villarreal 6 8
9. Real Betis 6 8
10. Osasuna 5 7
11. Levante 6 7
12. Getafe 5 6
13. Real Valladolid 6 6
14. Valencia 5 5
15. Deportivo Alaves 5 5
16. Celta de Vigo 5 5
17. Mallorca 5 4
18. Espanyol 5 4
19. Eibar 5 2
20. Leganés 5 1