Gaziosmanpaşa'da trafik kazası: 1 yaralı

Soner HASIRCIOĞLU -İSTANBUL,() GAZİOSMANPAŞA'da akşam saatlerinde seyir halinde giden boş tur otobüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bir motosiklete ardından da iki araca çarptı. Daha sonra sürüklenen otobüs yol kenarında bir büfede yemek yiyen bir kişiyi altına aldı. Olay sonrası, otobüsün çarptığı kişi şans eseri kazayı küçük sıyrıklarla atlatırken, otobüs sürücüsü ise gözaltına alındı.

Kaza Gaziosmanpaşa, Karlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Metin A.'ın kullandığı 74 AG 182 plakalı tur otobüsü akşam 21.00 sıralarında Yıldıztabya Caddesi üzerinde seyir halinde giderken henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. İçinde yolcusu olmayan otobüs, önce bir motosiklete ardından da iki araca çarptı. Daha sonra da sürüklenen otobüs yol kenarında bir büfede yemek yiyen ve ismi öğrenilemeyen bir kişiyi altına aldı. Çevredeki vatandaşlar bir yandan otobüsün çarptığı kişiye yardıma koşarken bir yandan da durumu itfaiye polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfiaye ve sağlık ekibi sevk edildi. Bu sırada vatandaşlar otobüsün çarptığı kişiyi aracın altından çıkardı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri otobüsün altından çıkarılan yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Gaziosmanpaşa, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

YEMEK YİYEN MÜŞTERİMİ ALTINA ALDI

Kaza sırasında bir işyeri sahibi olan Samet Karataş, "Ölümden döndük, araç zaten yavaş halde geliyordu. Önüne önce bir motoru aldı, belli zaten kitlenmiş. Ben o sırada arkamı döndüm önce motoru aldı sonra aracı, benim müşterim zaten burada yemek yiyordu. Müşteriyi altına aldı, altına aldıktan sonra hemen durdu zaten. Otobüste tek kişi vardı. Müşterinin durumu, boynu kırılmış olabilir. Belinde de sıkıntılar vardı. Büyük ihtimal zarar görmüş olabilir" dedi.

TUR OTOBÜSÜ OTOPARKA ÇEKİLDİ

Kaza sonrası polis ekipleri caddeyi kısa süreliğine araç geçişine kapattı. Kaza sonrası polis ekipleri olay yerinde çalışma yaptı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, tur otobüsü de otoparka çekildi. Polis ekipleri caddeyi tekrar araç trafiğine açtı. Kaza sonrası otobüs sürücüsü gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Polis ekiplerinin kazayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.



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