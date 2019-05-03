Gaziosmanpaşa'da silahlı saldırı 

Yılmaz BEZGİN, İSTANBUL, () - GAZİOSMANPAŞA'da silahlı saldırıya uğrayan biri kadın 2 kişi yaralandı.

Olay saat 14.00'de Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi Salih Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre kocası hapiste olan kız kardeşi M. Ö.'yü M. K. ile birlikte gören H. Ö. kız kardeşini ve yanındaki kişiyi silahla yaraladı. Saldırgan daha sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlatırken yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

(FOTOĞRAF)