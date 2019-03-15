Gaziosmanpaşa'da silahlı kavga: 1 yaralı

GAZİOSMANPAŞA'da gece saatlerinde bir sokaktaki kavgada bir kişi silahla yaralandı. Şüpheli ya da şüpheliler olay yerinden hızla kaçtı. Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildiOlay, Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi 1184 Sokak saat 00.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi yada kişiler ile C.Ş. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken C.Ş. silahla vurularak yaralandı. C.Ş'yi silahla vurup kaçan saldırganlar yaya olarak olay yerinden kaçtı.Vatandaşlar C.Ş.'yi kanlar içinde yerde görünce durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri C.Ş.'ye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. C.Ş.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis soruşturması devam ediyor.

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