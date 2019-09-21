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GAZİOSMANPAŞA'DA OTEL İNŞAATINDA YANGIN 2 (ek görüntü)
Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İstanbul - GAZİOSMANPAŞA'da 14 katlı otel inşaatının çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın saat 12.30 sıralarında Merkez Mahallesi Ali Bey Galip Caddesi'nde bulunan...
GENEL 21.09.2019, 15:18
Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İstanbul - GAZİOSMANPAŞA'da 14 katlı otel inşaatının çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın saat 12.30 sıralarında Merkez Mahallesi Ali Bey Galip Caddesi'nde bulunan otel inşaatının çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye yangını kontrol altına alarak söndürdü. Polis ve zabıta ekipleride müdahale sırasında çevrede güvenlik önlemi aldı.
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