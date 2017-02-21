Gaziosmanpaşa'da kahvehaneye silahlı saldırı (3)

İbrahim AKTÜRK-Süleyman KAYA- Erhan TEKTEN/İSTANBUL,() Gaziosmanpaşa'da bir kahvehaneye silahlı saldırı düzenlendi.Pazariçi Mahallesi Gümüşsuyu Caddesi'nde bulunan kahvehaneye saldırı saat 14.00 sıralarında gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, kahvehane önünde aracıyla hızlı geçtiği belirtilen 20-25 yaşlarındaki bir kişi ile kahvehane sahibi arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası ayrılan sürücü bir süre sonra kalabalık bir grup geri döndü. Grup, kahvehanenin camlarına ateş açtı. Kimsenin yara almadığı olayda, içerideki masa ve sandalyelere de zarar veren saldırganlar kaçtı. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Polis, kaçan saldırganların yakalanması için inceleme başlattı.

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