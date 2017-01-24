Gaziosmanpaşa'da esnafın öldürülmesi

Ümit TÜRK/İSTANBUL,() Gaziosmanpaşa'da 21 Temmuz 2015 tarihinde temizlik malzemeleri satan esnaf Mürsel Gül'ün silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin davada savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, Gaziosmanpaşa'da temizlik malzemeleri satan esnaf Mürsel Gül'ün infaz edilmesinin, PKK'nın gençlik yapılanması YDG-H tarafından planlandığı belirtildi. Sanıklar Agit B., ile İlyas A.'nın, temizlik malzemesi satan Mürsel Gül'ü, malzeme almak bahanesiyle belirtilen adrese çağırıp tuzağa çektiği, burada uzaktan silahla ateş ederek öldürdükleri iddia edildi.



MAKTÜL, TEMİZLİK MALZEMESİYLE ALMAK BAHANESİYLE ÇAĞRILDI



İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada tutuklu sanıklar Agit B., ile İlyas A., cezaevinden getirilerek hazır edildi. Diğer sanıklarda duruşmaya hazır bulundu. Öldürülen Mürsel Gül'ün anne babası da müşteki olarak yer aldı. Duruşma savcısı Ömer Karakaya mahkeme heyetine mütalaasını sundu. Mütalaada, Mürsel Gül'ün, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması olan YDG-H tarafından öldürülmesinin planlandığı belirtilerek, sanıklar Agit B., ile İlyas A.'nın, temizlik malzemesi satan Mürsel Gül'ü, malzeme almak bahanesiyle belirtilen adrese çağırıp tuzağa çektiği, burada uzaktan silahla ateş ederek öldürdüğü iddia edildi.



YDG-H CİNAYETİ ÜSTLENDİ



Mütalaada Gül'ün öldürülmesinin ardından YDG-H'nin internet sitesi üzerinden yaptığı duyuruda da, "YDG-H Karayolları infaz timi tarafından IŞİD'çi mürsel Gül öldürülerek cezalandırılmıştır" şeklinde haberlerin yapıldığına dikkat çekildi.



2 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEP EDİLDİ



Savcı sanıklar Agit B., ile İlyas A., hakkında "Tasarlayarak öldürme", "Terör örgütüne üye olmak" ve "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 8,5 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmalarını talep etti.



Diğer sanıklar Şahin A., Süleyman Y., İsmail A., Hamit C., ve Uğur Y., hakkında ise öldürme eylemine iştirak ettiklerine dair somut delil elde edilemediği ancak örgüt çağrısı üzerine sokağa çıkıp izinsiz gösteri yapmaları nedeniyle "Terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis ceazsı istedi.



Sanık ve avukatları mütalaaya karşı beyanda bulunmak üzere süre istedi.



OLAYIN GEÇMİŞİ



Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi'nde 21 Temmuz'da esnaf Mürsel Gül, uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmüştü.

