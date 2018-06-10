Gaziomanpaşa'da tekstil fabrikasında yangın-1

Taner YENER-Murat SOLAK-İSTANBUL,()
GAZİOSMANPAŞA'DA bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
FOTOĞRAFLI
Taner YENER-Murat SOLAK-İSTANBUL,() GAZİOSMANPAŞA'DA bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. FOTOĞRAFLI
10 Haziran 2018 Pazar 08:31
Taner YENER-Murat SOLAK-İSTANBUL,()
GAZİOSMANPAŞA'DA bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
FOTOĞRAFLI
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