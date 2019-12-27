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Gazinin düşürdüğü cüzdanı, otobüs şoförü buldu
MERSİN'in Tarsus ilçesinde, şehir içinde yolcu taşıyan Onur Alp Çıldan, otobüste gazi İsmail Taşgit'in (66) düşürdüğü içi para dolu cüzdanı buldu. Durumun bildirilmesi üzerine Taşgit, Ulaşım A.Ş.'ye gidip, cüzdanını aldı. Tarsus...
GENEL 27.12.2019, 12:04
MERSİN'in Tarsus ilçesinde, şehir içinde yolcu taşıyan Onur Alp Çıldan, otobüste gazi İsmail Taşgit'in (66) düşürdüğü içi para dolu cüzdanı buldu. Durumun bildirilmesi üzerine Taşgit, Ulaşım A.Ş.'ye gidip, cüzdanını aldı.
Tarsus merkezden gitmek istediği mahallenin toplu ulaşım aracına binen gazi İsmail Taşgit, farkında olmadan cüzdanını otobüste düşürdü. Mesaisi biten Tarsus Ulaşım A.Ş. şoförü Onur Alp Çıldan, otobüsünde temizlik yaparken, yolcu koltuğunda içi para dolu cüzdanı fark etti. Cüzdan bulduğunu Tarsus Ulaşım Hizmetleri A.Ş. Başkanı Hasan Kaya'ya bildiren Çıldan, sahibinin bulunması için yardım istedi. Telefonla ulaşılan Taşgit, Ulaşım A.Ş.'ye giderek, cüzdanını teslim aldı. İsmail Taşgit, "Hiç ummuyordum; ama helal süt emmiş bu arkadaşımız, değerli yöneticiler sayesinde cüzdanıma kavuştum. Başta şoför arkadaşıma ve Tarsus Ulaşım yönetimine teşekkür ediyorum" dedi.
Tarsus merkezden gitmek istediği mahallenin toplu ulaşım aracına binen gazi İsmail Taşgit, farkında olmadan cüzdanını otobüste düşürdü. Mesaisi biten Tarsus Ulaşım A.Ş. şoförü Onur Alp Çıldan, otobüsünde temizlik yaparken, yolcu koltuğunda içi para dolu cüzdanı fark etti. Cüzdan bulduğunu Tarsus Ulaşım Hizmetleri A.Ş. Başkanı Hasan Kaya'ya bildiren Çıldan, sahibinin bulunması için yardım istedi. Telefonla ulaşılan Taşgit, Ulaşım A.Ş.'ye giderek, cüzdanını teslim aldı. İsmail Taşgit, "Hiç ummuyordum; ama helal süt emmiş bu arkadaşımız, değerli yöneticiler sayesinde cüzdanıma kavuştum. Başta şoför arkadaşıma ve Tarsus Ulaşım yönetimine teşekkür ediyorum" dedi.
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