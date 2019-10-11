Gaziemir'de, pazarcılar eylem yaptı

İZMİR'de, Gaziemir Kapalı Pazar Yeri'nin girişinde bulunan, kamyonların üzerinden geçip mal yüklemesi için yapılan eğimli geçit kaldırıldı. Pazar yerine giriş yapılan diğer eğimli geçitlere de üzerine direk dikilerek, araç girişi engellendi. Tonlarca malı insan gücüyle taşımak zorunda kalan esnaf, belediyenin önünde toplanarak, durumu protesto etti.

Gaziemir ilçesinde kurulan, Gaziemir Kapalı Pazar Yeri'nde, esnafın araçlarıyla pazar yerine girip, tezgahlarına mal indirmelerine yarayan geçit, yıkıldı. Bu alan, başka pazarcılara tezgah açması için kiralandı. Pazarcı esnafı da, yüzlerce kiloluk ürünlerini insan gücüyle taşıdıklarını ve bunun hem enerji hem de vakit kaybına yol açtığını söyleyerek, durumu protesto etti.

İzmir Pazarcılar Derneği Başkanı Faysal Acar, Gaziemir Belediyesi önünde, ellerinde 'Pazarcılar mağdur' dövizleriyle toplanan 25 esnaf adına basın açıklaması yaptı. Acar, "Bizim hiçbir siyasi niyetimiz yok. Tek niyetimiz, evlerine ekmek götürme derdindeki pazarcıların mağduriyetlerinin giderilmesi. Esnaf, tonlarca malı elleriyle taşıyor. Sabahın erken saatlerinde kurulan pazara, öğle saatlerinde bile mal taşıyan pazarcı arkadaşlarımız oluyor. Bu, hem vakit hem de enerji kaybı yaratıyor. Gaziemir Belediyesi'nden, bu duruma çare bulmasını bekliyoruz" dedi

Esnaf, sorun çözülene kadar pazarda tezgah açmayacaklarını söyledi.



