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Gaziantepli kadınlar, Mehmetçik için atkı ve bere örüyor

GAZİANTEPLİ kadınlar, Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik düzenlenen 'Zeytin Dalı Harekâtı'na katılan askerlere göndermek üzere, satın aldıkları iplerle kazak, atkı, bere ve boyunluk örüyor. Kentte bir araya gelen...

Gaziantepli kadınlar, Mehmetçik için atkı ve bere örüyor
GAZİANTEPLİ kadınlar, Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik düzenlenen 'Zeytin Dalı Harekâtı'na katılan askerlere göndermek üzere, satın aldıkları iplerle kazak, atkı, bere ve boyunluk örüyor.
Kentte bir araya gelen bir grup kadın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki terör örgütlerine yönelik düzenlediği 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda görev alan askerler için kazak, atkı, bere ve boyunluk örüyor. 'Anne sıcaklığı anne elinde' kampanyası kapsamında sınırda görev yapan askerlere destek amacıyla bir araya geldiklerini belirten Hülya Klıç, "Sınırda görev yapan askerlerimize destek amaçlı 'Anne sıcaklığı anne elinde' diye bir kampanya başlattık. Biz geçen yıl da Çobanbeyli'ye götürmüştük. Biz evlerimizde sıcak yuvamızda otururken onlar dağlarda bizler için çarpışıyor. Onlara bir nebze de olsun katkıda bulunabilmek adına böyle bir kampanya başlattık. Gaziantep'te bütün akrabalarımız, arkadaşlarımız bize destek veriyor. İnşallah 1000 taneye tamamlayacağız. En kısa sürede bitirerek sınıra götürerek teslim edeceğiz. Gaziantep sınırda olduğu için savaşa çok yakınız, savaşın etkilerini yakından hisseden bir şehirdeyiz. Bunun da etkisiyle biz askerlerimize destek olmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.
Kampanyaya destek veren Ayşe Türkdönmez (65) ise sınırda soğuktan üşüyen askerlere katkıda bulunmak için çalıştıklarını ifade ederek, "Tüm Gaziantep halkına bu atkı-bere kampanyasına destek verdikleri için çok teşekkür ediyorum. Devamını da bekliyoruz. Rabbim, askerlerimize ve kardeşlerimize güç kuvvet versin" diye konuştu.

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