Gaziantepli baklavacıların 'tatlı' mesaisi

Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te baklava imalatçıları, Ramazan Bayramı öncesi siparişleri yetiştirebilmek için yoğun mesai yapıyor.

38 yıllık baklava ustası Şirvan Payaslı, bayram öncesi yoğun sipariş nedeniyle üretimlerini artırdıklarını söyledi. Herkesin bayramda ziyaretçilerine tatlı ikram etmek için baklava siparişi verdiğini anlatan Payaslı, gece gündüz üretim ile talebe cevap vermeye çalıştıklarını ifade etti.

Bayram nedeniyle 'tatlı' mesaisi yaptıklarını ifade eden Şirvan Payaslı, "Gaziantep baklavasıyla ve fıstığı ile özdeşleşmiş bir şehir. Yılda iki dini bayramımız var. Bu bayramlarda mutlaka herkes Türkiye’nin birçok yerinde bulunan yakınlarına baklava gönderiyor. Hatta yurt dışına bile baklava gönderiyoruz. Talepler çok olduğundan büyük bir çalışma var" dedi.

OTOBÜS VE UÇAKLA GÖNDERİLİYOR

Bayram dolayısıyla yoğun sipariş olduğunu söyleyen Payaslı, baklavaların otobüs ve uçakla gönderildiği de vurgulayarak, "Yurt içi olduğu zaman adrese teslim gönderiyoruz. Buradan kargo aracılığı ile bir gün içerisinde müşterimize ulaştırıyoruz. Otobüsle ya da uçakla da gönderiyoruz" diye konuştu. Payaslı, en iyi baklavanın Gaziantep’te yapılmasının nedeninin kullanılan yöresel ürünler ve kaliteli malzeme olduğunu da sözlerine ekledi.

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