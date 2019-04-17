Gaziantep'teki kazada ölen 4 kişi toprağa verildi

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada hayatını kaybeden İbrahim Duman (59) eşi Emine Duman (55) ve kızı Sevgi Ekici (32) Hasanlök Mahallesi'nde yan yana toprağa verildi. Emine Duman'ın kız kardeşi Meryem Uçar (50) ise Yeşilyurt Mahallesi'nde gözyaşlarıyla toprağa verildi.Kaza, dün akşam saatlerinde İslahiye-Hassa karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Yakınlarının emekli olması nedeniyle düzenlediği yemeğe gitmek için yola çıkan Duman ve Uçar ailesinin içinde bulunduğu Tarık Ekici yönetimindeki 06 BF 310 plakalı otomobil, Yeşilyurt Mahallesi üzümlü kavşağında karşı yönde gelen Serdar Subaşı yönetimindeki 67 YE 057 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada Emine Duman, kızı Sevgi Ekici ve kız kardeşi Meryem Uçar olay yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan İbrahim Duman da tedavi gördüğü Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Kazada hayatını kaybeden İbrahim, Emine Duman çifti ve kızları Sevgi Eskici'nin cenazesi, bugün akrabaları tarafından Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından teslim alındı. Duman ailesi için İslahiye’ye bağlı Hasanlök Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Duman ailesinin yakınları ile mahalleliler katıldı. Cenaze aracından sırasıyla alınan tabutlar, burada kılınan cenaze namazının ardında mahalle mezarlığında yan yana toprağa verildi.Aynı Kazada hayatını kaybeden Emine Duman’ın kız kardeşi Meryem Uçar ise Yeşilyurt Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardında gözyaşları arasında toprağa verildi.

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