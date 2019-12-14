Gaziantep'te ulaşıma sis engeli

GAZİANTEP'te etkili olan sis ve yağış nedeniyle görüş mesafesi 20 metrenin altına düşünce, hava ve kara ulaşımında aksamalar yaşandı.Kent merkezinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis ve yağış nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Sürücüler, araçlarının sis lambalarını yakarak yollarda ilerlemeye çalıştı. Hava sıcaklığının 6 dereceye düştüğü kentte sis nedeniyle bazı uçak seferlerinde iptaller oldu. Havalimanına bazı uçaklar ise gecikmeli olarak iniş yaptı. Polis ekipleri, trafikte önlem alarak, sürücüleri hız yapmamaları konusunda uyardı.