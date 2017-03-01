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Gaziantep'te, 'turizm zabıtası' işbaşında

Metin Faruk TAMER-Ahmet ÖZER/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in başlattığı 'Şimdi Gaziantep’e Gitme Zamanı' projesinde kentin tanıtımına yönelik oluşturulan turizm zabıtası ekipleri işbaşı...

Gaziantep'te, 'turizm zabıtası' işbaşında

Metin Faruk TAMER-Ahmet ÖZER/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in başlattığı 'Şimdi Gaziantep’e Gitme Zamanı' projesinde kentin tanıtımına yönelik oluşturulan turizm zabıtası ekipleri işbaşı yaptı.
Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan 'turizm zabıta' ekibi, kente gelen turistlere yardımcı olabilmek için göreve başladı. Turistlere; iletişim, gastronomi, halkla ilişkiler, kent tarihi, turizm ekonomisi, genel mesleki etik, turist rehberliği, rekreasyon gibi konularda bilgilendirmeler yapacak 'turizm zabıtası' turistik alanlarda görev yapmaya başladı.
Yabancı dil bilen 8 kişilik ekibin kentin turizm ve kültürüne katkı sağlayacağını kaydeden Zabıta Daire Başkanı Salih Yıldırım, ekibe gerekli eğitimlerin verildiğini belirterek, "Turizm konusunda zabıta arkadaşlar eğitildi. Turistlere şehir konusunda bilgilendirme yapacağız. Gelen tüm sorulara cevap vereceğiz, arkadaşlarımızın eğitimleri tamamlandı. Bugünden itibaren Kültür Yolu ve Bey Mahallesi çevresindeki tarihi kısımlarda arkadaşlarımız görev alacak" dedi.

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