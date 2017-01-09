Gaziantep'te, Suriyelilerin geçici ikamet izdihamı

Ahmet SOYDOĞAN/ GAZİANTEP,() - GAZİANTEP'te, geçici ikamet almak isteyen Suriyeli sığınmacılar, Göç İdaresi önünde izdihama neden oldu.

Kentte barınan Suriyeli sığınmacılar Türkiye Cumhuriyeti tarafından verilen 1 yıl süreli geçici ikamet izinlerini yeniletmek için İncilipınar mahallesinde bulunan İl Göç İdaresi'ne müracaat etti. Müdürlük önüne sabah saatlerinde gelen çok sayıda Suriyeli, uzun kuyruklar oluşturdu. Müracaat sayısının fazla olması üzerine önlem alan polis ve özel güvenlik görevlileri zor anlar yaşadı. Suriyelilerin zaman zaman sıra nedeniyle tartıştığı kuyrukta kısa süreli izdihamlar yaşandı. Sıra ile içeriye alınan Suriyeliler de kendilerine verilen ve süresi dolan geçici ikamet izinleriyle ilgili başvurularını yaptı.



FOTOĞRAFLI