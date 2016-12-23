Gaziantep'te, şehitler için pilav dağıtıldı

Metin Faruk TAMER/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi, terör olaylarında şehit düşen asker ve polisler için 5 bin kişiye pilav dağıttı.

Ulu Cami'de cuma namazı öncesinde Gaziantep İl Müftüsü Ahmet Çelik, şehitler için mevlit okudu. Mevlit programının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından terör olaylarında şehit düşen asker ve polisler için pilav dağıtıldı. Cami avlusunda dağıtılan pilavdan alan 5 bin kişi, şehitler için dua etti.



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