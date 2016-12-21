Gaziantep'te, okullara kar tatili (2)

PERŞEMBE GÜNÜ DE TATİL

Gaziantep'te, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelindeki ilk ve orta dereceli okullar Perşembe günü de tatil edildi. Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada hamile ve kronik hastalıkları bulunan kamu çaloyanlarının da izinli sayılacağı belirtilerek, şöyle denildi:

"Alınan meteorolojik uyarılar, bölgemizde görülen kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle, ulaşımda da yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak ilimiz merkez Şahinbey, Şehitkamil ve Oğuzeli ilçelerinde 22 Aralık 2016 Perşembe günü resmi ve özel, ilk ve orta öğretim kurumlarında eğitim ve öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca taşımalı eğitim kapsamında olan il genelindeki bütün resmi ve özel öğretim kurumlarında da eğitim ve öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir. Söz konusu karar ve 3.12.2002 tarih ve 58 sayılı Başbakanlık genelgeleri uyarınca, olumsuz hava şartları nedeniyle, kamu görevlisi malul ve engelliler, ayrıca bir talimat ve talebe gerek kalmadan, belirlenen tatil süresince izinli sayılacaktır. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personel de bir gün süre ile idari izinli sayılacaklardır."