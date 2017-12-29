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Gaziantep'te Milli Piyango biletleri tükendi

GAZİANTEP'te, 61 milyon lira olarak belirlenen büyük ikramiyeyi kazanmak isteyenler, Milli Piyango bayilerine akın etti. Kentte biletlerin tükendiği açıklandı. Milli Piyango İdaresi yılbaşı büyük ikramiyesini 61 milyon lira olarak belirledi....

Gaziantep'te Milli Piyango biletleri tükendi
GAZİANTEP'te, 61 milyon lira olarak belirlenen büyük ikramiyeyi kazanmak isteyenler, Milli Piyango bayilerine akın etti. Kentte biletlerin tükendiği açıklandı.
Milli Piyango İdaresi yılbaşı büyük ikramiyesini 61 milyon lira olarak belirledi. Tam iletin 60 lira, yarım biletin 30 lira ve çeyrek biletin 15 liradan satıldığı biletler yoğun ilgi görürken Gaziantepli bayiler biletlerin tükendiğini söyledi. Bilet alan vatandaşlar ise büyük ikramiyenin kendilerine çıkması halinde öncelikli olarak çevresindeki maddi durumu düşük akrabalarına yarım etmeyi düşündüklerini söylüyorlar. Bazı vatandaşlar ise büyük ikramiyenin kendilerine çıkması halinde cami yaptırmak istediklerini dile getirdi.
Seyyar piyango bileti satışı yapan bayiler, sattıkları biletlerden kendilerinin de aldığını, büyük ikramiyenin kendilerine isabet etmesi halinde yeni bir iş kurmak istediklerini söylediler.

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