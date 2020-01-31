Gaziantep'te kar yağışı

GAZİANTEP'te, öğleden sonra etkili olan kar yağışı ile kentin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Hava sıcaklığının 4 derece olduğu Gaziantep'te, öğleden sonra kar yağışı başladı. Kent merkezinde yaklaşık 20 dakika süren kar yağışı daha sonra yerini yağmura bıraktı.



