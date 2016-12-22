Gaziantep'te kar esareti

Ahmet ÖZER/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te dün başlayan ve hala devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar yağışının etkisiyle meydana gelen kazalarda yüzlerce araç otoyolda mahsur kaldı.

Dün başlayan kar halen devam ettiği için okulların tatil edildiği Gaziantep'te, gece saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu, trafik kazaları ve devrilen TIR'lar nedeniyle ulaşıma kapandı. Yüzlerce araçlık konvoyun oluştuğu yolda, binlerce kişi mahsur kaldı. Mahsur kalanlara, Gaziantep'ten yola çıkan AFAD ekipleri su ve gıda yardımı yaptı. Devrilen TIR'ların çekici ile yoldan kaldırılması sonrasında yol tekrar araç trafiğine açıldı.

Devam eden kar yağışı sebebiyle kent merkezinde çoğu araç trafiğe çıkamazken, vatandaşların toplu taşıma arazlarını tercih ettikleri görüldü. Yoğun kar yağışı sonrasında kayganlaşan yollarda çok sayıda maddi hasarlı ve yaralamalı trafik kazası da meydana geldi.

Ulaşımda yaşanan sıkıntının aşılması için Büyükşehir ve ilçe belediyeleri ile karayolları ekipleri, yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan ekipler tarafından açılan yollar ise yağış nedeniyle yeniden kapanırken, ulaşım bazı bölgelerde kontrollü olarak sağlanıyor.

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