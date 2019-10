Gaziantep'te iki şehit için uğurlama töreni

FIRAT'ın doğusunda yürütülen 'Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan Uzman Onbaşı Umut Coşkun (29) ve Azez'e yakın olan Zeytin Dalı Harekatı üs bölgesine YPGPKK'lı teröristlerce düzenlenen havan saldırısında yaralanan Uzman Onbaşı Mutlu Can Meşeci (23), tedavi gördükleri hastanede kurtarılamayarak, şehit oldu. Şehitler, Gaziantep'te düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.

Suriye'nin kuzeyinde yürütülen 'Barış Pınarı Harekatı'nda 15 Ekim'de teröristlerce düzenlenen havan saldırısında yaralanan Uzman Onbaşı Umut Coşkun ile 11 Ekim'de Azez'e yakın olan Zeytin Dalı Harekatı üs bölgesine YPGPKK'lı teröristlerce yapılan havanlı saldırıda yaralanan Uzman Onbaşı Mutlu Can Meşeci, tedavi gördükleri Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Şehitler için Gaziantep Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Törene Vali Davut Gül, AK Parti Milletvekili Nejat Koçer, belediye başkanları, şehitlerin aileleri ve bürokratlar katıldı. Şehitlerin öz geçmişlerinin okunmasının ardından Türk bayrağına sarılı tabutları, memleketlerine gönderilmek üzere askeri kargo uçağına konuldu. Kırşehirli olan şehit Uzman Onbaşı Umut Coşkun'un cenazesinin toprağa verilmek üzere Ankara'ya, Uzman Onbaşı Mutlu Can Meşeci'nin cenazesinin ise memleketi Samsun'a gönderildiği öğrenildi.