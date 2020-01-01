Gaziantep'te coşkulu kutlama, yeni yılın ilk bebeğinin adı 'Perihan Ilgın’

GAZİANTEP'te, yeni yıl oteller, restoranlar ve barlarda düzenlenen yılbaşı partileri ile kutlandı. Özellikle öğrencilerin çoğunlukta olduğu yerlerde ise yeni yıl coşkusu sokaklara taştı. Kentte yeni yılın ilk bebeğine İçişleri Bakan Yardımcı İsmail Çataklı’nın ziyaretiyle Perihan Ilgın adı konuldu.Kentte birçok eğlence merkezinde sahneye çıkan sanatçılar ve DJ'ler, vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı. Vatandaşlar, yapılan geri sayımın ardından birbirlerine sarılarak 2020 yılının gelişini kutladı.GAZİANTEP'TE YENİ YILIN İLK BEBEĞİ; PERİHAN ILGINGaziantep'e dünyaya gelen yeni yılın ilk bebeğine ise aileyi İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı Gaziantep Valisi Davut Gül ziyaret etti. Arife ve Ramazan Saydan çiftinin saat 00.01'de 3 kilo 500 gram ağırlığında bebekleri dünyaya geldi. Normal doğumla dünyaya gelen bebeği hastanede ziyaret eden Bakan Yardımcısı Çataklı ve Vali Davut Gül aileyi kutlayarak, bebeğe altın taktı. Bebeğin adını soran Vali Gül’e anne Şerife Çiloğlu, “Hastane Başhekimimizin ismi olan Perihan Ilgın adını koyuyoruz" dedi.Güvenlik ve asayiş anlamında başarılı bir yıl olduğunu ifade eden Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, “2019 yılında güvenlik hizmetleri bakımından çok başarılı bir yıl geçirdik. Bu başarılı yılın 2020’ye geçiş gününde vatandaşımızın huzur ve güvenliği için bütün güvenlik güçlerimizle tedbirler aldık. Çok şükür tüm ülkemiz genelinde asayiş bakımından herhangi bir sıkıntı olmadı. Vatandaşlarımız huzur içerisinde yeni yıla girdiler. Bakanlık olarak Türkiye’nin her köşesine dağılarak, alınmış olan güvenlik tedbirlerini görmek için çalışmalar yaptık. Bu kapsamda bende Gaziantep’e geldim sayın valimizle birlikte polisimizin, jandarmamızın almış olduğu tedbirleri yerinde gördük. Son olarak buraya geldik. Bebeğimizi gördük, gayet sağlıklı, annesine geçmiş olsun dileklerini ilettik. Bebeğimize uzun ömürler, sağlık çalışanlarımıza da kolaylıklar diliyoruz” dedi.Yeni yılın ilk bebeğine sağlıklı uzun ömürler dileyen vali Gül “Gaziantep Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi yeni bir yıla giriyor. Burada yeni yılın ilk bebeğini ve çalışan sağlık arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Allah bir daha ki yıla kazasız, belasız kavuşmayı nasip etsin” diye konuştuBebekleri dünyaya geldiği için mutlu olduklarını söyleyen baba Ramazan Sayan ise“ Bebeğimiz vatana millete hayırlı olsun. Çok mutluyum. İlk bebeğimiz. Herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.