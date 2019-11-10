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Gaziantep'te Atatürk anıldı
Türkiye Cumhuriyeti?nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 81?inci yıl dönümünde Gaziantep'te de törenlerle anıldı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende, Gaziantep Valisi Davut Gül, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı...
GENEL 10.11.2019, 11:08
Türkiye Cumhuriyeti?nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 81?inci yıl dönümünde Gaziantep'te de törenlerle anıldı.
15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende, Gaziantep Valisi Davut Gül, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Saatlerin 09.05'i göstermesiyle sirenler çaldı ve törene katılanlar saygı duruşunda bulundu. Yoldan geçenlerin de saygı duruşunda bulunduğu anma töreni İstiklal Marşı okunması ile sona erdi.
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