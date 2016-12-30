Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
2010 sonrası emeklilere ‘hesaplama’ zammı geliyor
2010 sonrası emeklilere ‘hesaplama’ zammı...
Son dakika... PKK'nın 5 üst düzey yöneticisi yakalandı
PKK'nın 5 üst düzey yöneticisi...
İşçiden 1,404 liralık asgari ücrete "dokuz maddelik" itiraz
Asgari ücrete 9 maddelik itiraz
FETÖ operasyonunda 3 subay asker tutuklandı
3 rütbeli asker FETÖ'den tutuklandı

Gaziantep'te, açığa alınmalara tepki

Ahmet ÖZER/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, KESK'e Bağlı Haber-Sen Disiplin Kurulu üyesi Cengiz Tunç, açığa alınmaların ve tutuklamaların demokrasi dışı uygulamalar olduğunu söyledi. Sendika binasında düzenlenen basın toplantısına...

Gaziantep'te, açığa alınmalara tepki

Ahmet ÖZER/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, KESK'e Bağlı Haber-Sen Disiplin Kurulu üyesi Cengiz Tunç, açığa alınmaların ve tutuklamaların demokrasi dışı uygulamalar olduğunu söyledi.
Sendika binasında düzenlenen basın toplantısına Haber-Sen Merkez Disiplin Kurulu üyesi Cengiz Tunç ve üyeler katıldı. Cengiz Tunç, açığa alınmaların ve tutuklamaların demokrasi dışı uygulamalar olduğunu kaydetti. Şiddete ve hukuksuzluğa karşı olduklarını söyleyen Tunç demokrasi dışı uygulamalara karşı duracaklarını belirterek şöyle dedi:
"PTT yönetimi, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen, Olağanüstü Hal ve çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameleri ve Başbakanlık Genelgesi’ni fırsat bilerek ekonomik ve demokratik hakları için mücadele eden yöneticilerimizi, üyelerimizi açığa aldı. Açığa alınan arkadaşlarımız yeni yıla işinden ve ekmeğinden uzaklaştırılmış olarak giriyor. Darbeye ve darbecilere karşı özgürlüğü, demokrasiyi en kutsal değer ilan edenler, özgürlüğü ve demokrasiyi sadece kendi çıkarları için istediklerini en kısa sürede gösterdiler. Sendikamız, mücadele tarihi boyunca darbelerin, baskıların ve anti-demokratik uygulamaların hedefi olmuştur. Hiçbir hukuksal dayanağı olmayan kararlarla sendikal eylem ve etkinliklerimiz yaşanan karanlık günlerin sorumlusuymuş gibi gösterilerek arkadaşlarımız ve sendikamız cezalandırılmaktadır. En temel demokratik haklarımızı hiçbir dönemde pazarlık konusu yapmadık, yapmayacağız. 25 yıldır hiçbir baskı bizi çıktığımız yolda durduramadı. Bugüne kadar verdiğimiz mücadeleyi yarın da yapmaya devam edeceğiz."

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55