Gaziantep'te 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı
Gaziantep'te, kamu kurumlarından hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 kişi polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı zamanlarda, kamu kurumlarından bilgisayar...
Gaziantep'te, kamu kurumlarından hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 kişi polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı zamanlarda, kamu kurumlarından bilgisayar çalındığı ihbarıyla harekete geçti. Çalışma başlatan polis ekipleri, kamu kurumlarının çevresindeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelediklerinde hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerin K.A., T.K. ve K.C. olduğunu belirledi. Polis, takibe aldığı şüphelileri adreslerine yaptığı eş zamanlı operasyonlarla gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise çalıntı olduğu belirlenen bilgisayarlar ele geçirilirdi. Emniyetteki sorgularında çok sayıda suç kayıtları olduğu öğrenilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
|İmsak
|04:51
|Güneş
|06:22
|Öğle
|13:10
|İkindi
|16:51
|Akşam
|19:47
|Yatsı
|21:12
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Denizlispor
|2
|6
|4. Çaykur Rizespor
|2
|6
|5. Ankaragücü
|3
|5
|6. Trabzonspor
|2
|4
|7. Galatasaray
|3
|4
|8. Sivasspor
|2
|3
|9. Malatyaspor
|2
|3
|10. Beşiktaş
|2
|3
|11. Antalyaspor
|2
|3
|12. Gazişehir
|2
|3
|13. Konyaspor
|2
|2
|14. Kayserispor
|3
|1
|15. Kasımpaşa
|3
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|0
|17. Başakşehir
|2
|0
|18. Göztepe
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|2
|6
|2. Hatayspor
|2
|6
|3. Fatih Karagümrük
|2
|6
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Keçiörengücü
|2
|4
|6. Adanaspor
|3
|4
|7. Osmanlıspor
|3
|4
|8. Akhisar Bld.Spor
|2
|3
|9. Bursaspor
|2
|3
|10. Balıkesirspor
|2
|3
|11. Menemen Belediyespor
|2
|3
|12. İstanbulspor
|2
|2
|13. Erzurum BB
|2
|1
|14. Boluspor
|2
|1
|15. Altay
|2
|1
|16. Altınordu
|2
|0
|17. Giresunspor
|2
|0
|18. Eskişehirspor
|2
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|3
|9
|2. Man City
|3
|7
|3. Arsenal
|3
|6
|4. Leicester City
|3
|5
|5. M. United
|3
|4
|6. Burnley
|3
|4
|7. Tottenham
|3
|4
|8. Brighton
|3
|4
|9. Sheffield United
|3
|4
|10. Crystal Palace
|3
|4
|11. Bournemouth
|3
|4
|12. Everton
|3
|4
|13. Chelsea
|3
|4
|14. West Ham
|3
|4
|15. Wolverhampton
|3
|3
|16. Aston Villa
|3
|3
|17. Norwich City
|3
|3
|18. Southampton
|3
|3
|19. Newcastle
|3
|3
|20. Watford
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|3
|7
|2. Sevilla
|3
|7
|3. Atletico Madrid
|2
|6
|4. Real Madrid
|2
|4
|5. Real Valladolid
|2
|4
|6. Deportivo Alaves
|2
|4
|7. Osasuna
|2
|4
|8. Celta de Vigo
|3
|4
|9. Real Sociedad
|3
|4
|10. Barcelona
|2
|3
|11. Levante
|2
|3
|12. Mallorca
|2
|3
|13. Villarreal
|2
|1
|14. Granada
|2
|1
|15. Eibar
|2
|1
|16. Getafe
|2
|1
|17. Valencia
|2
|1
|18. Espanyol
|2
|1
|19. Leganés
|2
|0
|20. Real Betis
|2
|0