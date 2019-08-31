banner325

Son Dakika

Gaziantep'te 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Gaziantep'te, kamu kurumlarından hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 kişi polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı zamanlarda, kamu kurumlarından bilgisayar...

GENEL 31.08.2019, 12:32

Gaziantep'te, kamu kurumlarından hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 kişi polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı zamanlarda, kamu kurumlarından bilgisayar çalındığı ihbarıyla harekete geçti. Çalışma başlatan polis ekipleri, kamu kurumlarının çevresindeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelediklerinde hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerin K.A., T.K. ve K.C. olduğunu belirledi. Polis, takibe aldığı şüphelileri adreslerine yaptığı eş zamanlı operasyonlarla gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise çalıntı olduğu belirlenen bilgisayarlar ele geçirilirdi. Emniyetteki sorgularında çok sayıda suç kayıtları olduğu öğrenilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Yorumlar (0)
26°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 31 Ağustos 2019
İmsak 04:51
Güneş 06:22
Öğle 13:10
İkindi 16:51
Akşam 19:47
Yatsı 21:12
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Denizlispor 2 6
4. Çaykur Rizespor 2 6
5. Ankaragücü 3 5
6. Trabzonspor 2 4
7. Galatasaray 3 4
8. Sivasspor 2 3
9. Malatyaspor 2 3
10. Beşiktaş 2 3
11. Antalyaspor 2 3
12. Gazişehir 2 3
13. Konyaspor 2 2
14. Kayserispor 3 1
15. Kasımpaşa 3 1
16. Gençlerbirliği 2 0
17. Başakşehir 2 0
18. Göztepe 2 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 2 6
2. Hatayspor 2 6
3. Fatih Karagümrük 2 6
4. Adana Demirspor 2 4
5. Keçiörengücü 2 4
6. Adanaspor 3 4
7. Osmanlıspor 3 4
8. Akhisar Bld.Spor 2 3
9. Bursaspor 2 3
10. Balıkesirspor 2 3
11. Menemen Belediyespor 2 3
12. İstanbulspor 2 2
13. Erzurum BB 2 1
14. Boluspor 2 1
15. Altay 2 1
16. Altınordu 2 0
17. Giresunspor 2 0
18. Eskişehirspor 2 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 3 9
2. Man City 3 7
3. Arsenal 3 6
4. Leicester City 3 5
5. M. United 3 4
6. Burnley 3 4
7. Tottenham 3 4
8. Brighton 3 4
9. Sheffield United 3 4
10. Crystal Palace 3 4
11. Bournemouth 3 4
12. Everton 3 4
13. Chelsea 3 4
14. West Ham 3 4
15. Wolverhampton 3 3
16. Aston Villa 3 3
17. Norwich City 3 3
18. Southampton 3 3
19. Newcastle 3 3
20. Watford 3 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 3 7
2. Sevilla 3 7
3. Atletico Madrid 2 6
4. Real Madrid 2 4
5. Real Valladolid 2 4
6. Deportivo Alaves 2 4
7. Osasuna 2 4
8. Celta de Vigo 3 4
9. Real Sociedad 3 4
10. Barcelona 2 3
11. Levante 2 3
12. Mallorca 2 3
13. Villarreal 2 1
14. Granada 2 1
15. Eibar 2 1
16. Getafe 2 1
17. Valencia 2 1
18. Espanyol 2 1
19. Leganés 2 0
20. Real Betis 2 0