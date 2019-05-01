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Gaziantep'te 1 Mayıs kutlandı

Kadir GÜNEŞ- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, kutlandı. Sabah saatlerinden itibaren polis ekipleri kutlamaların yapılacağı Kırkayak Parkı'nda önlemlerini alırken, sivil toplum örgütleri ve siyasi...

Gaziantep'te 1 Mayıs kutlandı

Kadir GÜNEŞ- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, kutlandı.
Sabah saatlerinden itibaren polis ekipleri kutlamaların yapılacağı Kırkayak Parkı'nda önlemlerini alırken, sivil toplum örgütleri ve siyasi partilerin grupları da öğle saatlerinden itibaren alanda toplandı. Alana gelenler, üst aramasından geçirildikten sonra içeri alındı. Şarkıların çalındığı alanda işçiler, halaylar çekip sloganlar attı.
Alana galenlere seslenen DİSK Gaziantep Bölge Temsilcisi Ali Güdücü, işçilere birlik çağrısında bulunarak, "Bizler biliyoruz ki demokrasinin, özgürlüğü ve barışın olmadığı yerde işçiler haklarını savunamaz. İşçiler birlik olursa bu ülkede barış, adalet ve kardeşlik boy verir" dedi.

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