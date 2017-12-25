Gaziantep'in kurtuluşunun 96'ncı yıl dönümü kutlandı

GAZİANTEP'in düşman işgalinden kurtuluşunun 96'ncı yıl dönümü, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün katılımıyla kutlandı.

Kentteki kutlamalar, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk anıtına çelenk bırakılmasıyla başladı. Buradaki törene, bakanlar Mehmet Şimşek ve Abdülhamit Gül'ün yanı sıra Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti milletvekilleri Nejat Koçer, Ahmet Uzer, Canan Candemir Çelik, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, anıta çelenk bırakıldı.

Başbakan Yardımcısı Şimşek, Adalet Bakanı Gül ve diğer protokol üyeleri alandaki Türk bayrağına gazilik madalyasını taktı. Burada konuşan Mehmet Şimşek, Gaziantep'in 96 yıl önceki ruhla yola devam ettiğini ifade ederek şöyle dedi:

"100 yıl önceki oyun yeniden sahnelenmek isteniyor. 96 yıl önceki ruhla devam edersek başarılı olacağız, kimse bu topraklar üzerinde oyun oynayamayacak. O yüzden birliğimizi daha diri tutmalıyız. Bu şuur üzerinde devam edebilmek ülkemiz üzerindeki kirli oyunları bertaraf etmeye devam edeceğiz. 96 yıl önce muhteşem bir mücadele örneği göstermiş Gaziantep, bu anlamda öncü ve başarılı bir şehir. Gaziantep aslında bugün de yatırımcımızı, girişimciliğiyle de ülkemizi ileri taşıyan bir şehir. Yakın coğrafyamızdaki tüm sıkıntılara rağmen, gerçekten başka şehirde olsa yansımaları çok büyük olacak şoklara rağmen Gaziantep büyüyüp gelişiyor. Gaziantep umut verip ışıldıyor."

Şimşek, Gül ve beraberindekiler daha sonra oluşturulan kortej eşliğinde Şehitler Abidesi'ne yürüdü. Burada tören mangası tarafından yapılan saygı atışının ardından İl Müftüsü Ahmet Çelik tarafından şehitler için dua edildi.



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