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Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ni bayramda, 500 bin kişi ziyaret etti

TÜRKİYE'nin en büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ni Ramazan Bayramı tatilinde 500 bin kişi ziyaret etti. Dünyanın 4'üncü, Avrupa'nın 3'üncü ve Türkiye'nin en büyüğü olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, kentlilerin...

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ni bayramda, 500 bin kişi ziyaret etti
TÜRKİYE'nin en büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ni Ramazan Bayramı tatilinde 500 bin kişi ziyaret etti.
Dünyanın 4'üncü, Avrupa'nın 3'üncü ve Türkiye'nin en büyüğü olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, kentlilerin yanı sıra yerli ve yabancı turistlerinde ilgisini çekti. Bayram tatili boyunca, 300 türden yaklaşık 7 bin hayvanın barındığı hayvanat bahçesinin girişinde uzun kuyruklar oluştu. Ziyaretçiler, zürafa, fil, aslan, kaplan, ayı, deve kuşu, zebra, flamingo gibi hayvanları görebilmek için birbiriyle yarıştı. Bin dönüm araziye kurulan, Türkiye'nin ilk ve tek Safari Park'ı bulunan hayvanat bahçesini, sadece bayramın ilk günü 125 bin kişi ziyaret etti. Tropik Kelebek Bahçesi ve Safari Park en çok ziyaret edilen alanlar olurken, hayvanat bahçesine tatil boyunca 500 bin kişi geldi.

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