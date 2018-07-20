Gaziantep'e şehit ateşi düştü

GAZİANTEP, () - TERÖR örgütü PKK'ya yönelik Giresun kırsalında yürütülen arama tarama faaliyeti sırasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olan Uzman Çavuş Recep Öncebe'nin şehadet haberi, Gaziantep'in Araban ilçesindeki ailesini yasa boğdu.

Giresun'un Doğankent ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon yürüten birlikteki Jandarma Uzman Çavuş Recep Öncebe (24), ormanlık alan içerisinde terörist sanılarak zırhlı araçtan açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Öncebe, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Şehit Uzman Çavuş Öncebe'nin şehit olduğu haberi, askeri yetkililer tarafından Araban'ın Emir Haydar Mahallesi'nde yaşayan ailesine verildi.

Çocuklarının şehadet haberini alınca fenalaşan baba Hacı Hüseyin ile anne Nermin Öncebe'ye sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Türk bayrağı asılan şehidin ailesinin evine de mahalle sakinleri gelerek taziyelerini iletmeye başladı. 4 çocuklu ailenin en büyüğü olan Uzman Çavuş Recep Öncebe, cenazesinin Gaziantep'e getirilmesinin ardından ikindi vakti düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.



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