Gaziantep Belediyesi'nde 'İşaret Dili' dönemi

GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi Engelliler Daire Başkanlığı, belediyeye gelen işitme engellilere daha iyi hizmet verebilmek için personellerine yönelik işaret dili kursu düzenliyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler Daire Başkanlığı, 3 aylık sürelerle 15'er kişilik gruplardan oluşan belediye çalışanlarına işaret dili kursu veriyor. Belediyedeki değişik birimlerde çalışan kursiyerler, işaret dili eğitimi alarak belediyeye gelen işitme engellilere yardımcı olacak. Kurs ile belediye çalışanlarının işaret dili öğrenmesi ve işitme engellilere yardımcı olmasının amaçlandığını dile getiren Engelliler Daire Başkanı Yusuf Çelebi, "Belediye olarak olmazsa olmazımız bireylerin iletişim kurmasıdır. Bir işitme engelli arkadaşımız geldiğinde karşısında onu anlayan birilerinin olması gerekiyor. Her daire başkanlığımızda 3-4 personel talep ederek kursa aldık" dedi. Kursa katılan belediye görevlilerinden Sevgi Şaf ise kursun çok faydalı olduğunu söyledi. 2 aydır aldıkları kurs sayesinde işitme engellilere yardımcı olacak kadar bilgi sahibi olduğunu anlatan Şaf, tüm kurumlarda bu tür kursların verilmesi gerektiğini kaydetti.



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