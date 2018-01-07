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Gaziantep Basketbol - Anadolu Efes maçının ardından

Mustafa KANLI / GAZİANTEP, () Gaziantep Basketbol Başantrenörü Nenad Markovic, her maçı 4’üncü periyotta oynadıkları gibi oynamaları gerektiğini söyledi. Nenad Markovic, 74-66 kaybettikleri Anadolu Efes maçını değerlendirirken şunları...

Gaziantep Basketbol - Anadolu Efes maçının ardından

Mustafa KANLI / GAZİANTEP, ()

Gaziantep Basketbol Başantrenörü Nenad Markovic, her maçı 4’üncü periyotta oynadıkları gibi oynamaları gerektiğini söyledi. Nenad Markovic, 74-66 kaybettikleri Anadolu Efes maçını değerlendirirken şunları söyledi: 
"3'üncü periyoda kadar kötü sonuç aldık. Son periyotta iyi oynamamız maçı çevirmemize yetmedi. Özellikle maçın ilk yarısında sert gelmediğimizi düşünüyorum. 4'üncü periyotta bunun tersini yaptık. Maçı berabere tamamlayabilirdik. Bundan sonraki maçlarımızda 4'üncü periyotta nasıl oynadıysak öyle oynamamız gerekiyor. Savunmada sertliğimiz iyi değildi."
İyi basketbol oynadıklarını ve iyi savunma yaptıklarını söyleyen Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ise galibiyetten dolayı oyuncularını kutlayarak, "Çok iyi basketbol oynadık ve iyi savunma yaptık. Planladığımız şekilde maçı önde götürdük. Sonuçta Gaziantep çok tehlikeli bir takım. İlk üç oyunda skorer oyuncuları maça sokmadık. Genç oyuncuları maça sokarak onlara şans verdik. Genç oyuncuları aynı anda oyuna alınca üst üste kolay atışları kaçırdılar. Onlar da oyundan kopunca Gaziantep'in skorer oyuncuları ritim buldular. Daha sonra maç tehlikeye girer gibi oldu ama maçı kazandık. Yoğun bir tempo içerisindeyiz. Sakat oyuncularımız var. Buna rağmen iyi oyun çıkardık, galibiyeti aldık" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Nenad Markovic'in açıklamaları
- Ergin Ataman’ın açıklamaları
- Genel ve detay görüntüler

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