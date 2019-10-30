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Gazi ve öğrencilerden resim sergisi

KOCAELİ'ndeki Körfez Barbaros İmam Hatip Ortaokulu'nun 'Dünden Bugüne Türkiye Projesi' kapsamında, öğrencilerin gazilerle birlikte yaptıkları resimler sergilendi. Körfez Barbaros İmam Hatip Ortaokulu'nda eğitim gören 10 öğrenci, 'Dünden...

GENEL 28.10.2019, 11:41
Gazi ve öğrencilerden resim sergisi
KOCAELİ'ndeki Körfez Barbaros İmam Hatip Ortaokulu'nun 'Dünden Bugüne Türkiye Projesi' kapsamında, öğrencilerin gazilerle birlikte yaptıkları resimler sergilendi.
Körfez Barbaros İmam Hatip Ortaokulu'nda eğitim gören 10 öğrenci, 'Dünden Bugüne Türkiye Projesi' kapsamında, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kocaeli Şubesi'nde gaziler ile bir araya geldi. Öğrenciler; vatan sevgisi, Atatürk ve Mehmetçik sevgisi konulu resimler yaptı. Yaklaşık 10 gün süren projenin sonunda ortaya çıkan resimler, İzmit'teki alışveriş merkezinde sergilendi. Serginin açılışına Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Rasim Çelik, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kocaeli Şubesi Başkanı Nurettin Recep Sağlık, öğretmenler, öğrenciler ve gaziler katıldı.
Kurdele kesiminin ardından açılan sergide konuşan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Sağlık, resimleri yaparken duygulandıklarını belirterek, "Gençlerimizin dünden bugüne yaşadıklarımızı görmeleri için resim yaptık. Bizim değerlerimizi onlarla beraber onlara katkımız olsun, diye anlattık. Daha sonra yaptığımız resimlere aktardık. Halkımızın da gençlerle beraber yaptığımız birlik ve beraberliğimizi görmeleri için resimlerimizi sergiliyoruz" dedi.
Yaptığı 'milli mücadele' konulu resmi sergileyen Eslem Demirci ise "Gazilerimizin hikayelerini onlardan dinledik ve birlikte resimler yaptık. Şimdi de yaptığımız resimleri başkalarının görmesi ve örnek alması için sergilemek istedik. Herkesin görmesini istiyoruz. Bu sergi için çok gururluyuz. Gazilerimizle vakit geçirmek, hikayelerini dinlemek çok güzel" diye konuştu. 
Tarihi, o anı yaşamış gazilerden öğrendikleri için çok şanslı olduklarını belirten Betül Konak da "Gazilerimizle birlikte projede resim yaptığımız için çok mutluyum. Resimlerimizi sergiliyoruz, bu benim için çok güzel bir duygu. Gazilerimiz bize yaşadıklarını anlattı, bizler de bundan çok etkilendik ve resimlerini tuvallere çizdik. Bu süreçte gazilerimiz de bizlere yardım etti. Sonucunda böyle güzel resimler çıktı ve sergiliyoruz" dedi. 

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