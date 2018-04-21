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Gazi uzman çavuş, memleketinde

AĞRI’nın Doğubayazıt ilçesinde geçen hafta PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada yaralanan Uzman Çavuş Nurullah Cici, tedavisinin ardından memleketi Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde dualarla karşılandı. Doğubayazıt ilçesinin...

Gazi uzman çavuş, memleketinde
AĞRI’nın Doğubayazıt ilçesinde geçen hafta PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada yaralanan Uzman Çavuş Nurullah Cici, tedavisinin ardından memleketi Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde dualarla karşılandı.
Doğubayazıt ilçesinin Ağrı Dağı bölgesindeki kırsal kesiminde geçen 14 Nisan'da terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda, PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada 2 asker şehit olurken, Uzman Çavuş Nurullah Cici de yaralandı. Tedavisi tamamlanan Nurullah Cici, memleketi Çerkezköy'de ailesi, askeri yetkililer ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Nurullah Cici, şehir girişinde oluşturulan araç konvoyuyla Kuba Camisi karşısındaki baba ocağına geldi.   
Çatışmada 2 silah arkadaşının şehit düştüğünü belirten Nurullah Cici, “Gururla söylüyorum. 2 şehidimiz var ama peygamberimize komşu gittiler. Keşke ben de gitseydim. Yıkılmadık, dimdik ayaktayız. Türk askeri yıkılmaz. Türk milleti yıkılmaz. Vatanıma, milletime, askerlerimize, Mehmetçiğimize, devletimize, herkese teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Benden yana hakkım gani gani helal olsun. Bu vatana da helal olsun, canım da kanım da feda olsun” dedi.
Nurullah Cici’nin annesi Sati Cici, “Çocuğumla gurur duyuyorum” derken, baba Sıtkı Cici de “Vatan sağ olsun oğlumla gurur duyuyorum. Gerekirse ben de giderim” diye konuştu.

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