Gazetecilerden askerlere bayram ziyareti

OSMANİYE Gazeteciler Cemiyeti (OGC) yönetimi, Kurban Bayramı nedeniyle Amanos Dağları eteklerindeki tek 'Kalekol' olan Kalecik Şehit Ali Jandarma Karakol Komutanlığı'nı ziyaret ederek askerlerin bayramını kutladı.Hasanbeyli İlçesi sınırlarında yer alan Amanos Dağları'nın yaklaşık 800 metre rakımlı bölgesinde, çevreye hakim tepede yer alan Kalecik Şehit Ali Jandarma Karakol Komutanlığı'nı ziyaret eden OGC yönetimi, askerlerle sohbet edip bayramlaştı. Gazeteciler ayrıca Jandarma Özel Harekat (JÖH) timinin göreve gidişine de tanıklık etti. Gelen ihbar üzerine hazırlık yapan JÖH timindeki rütbeli askerlerin de bayramını kutlayan gazeteciler, onları göreve uğurladı. OGC Başkanı İsrafil Avcı ve yönetim kurulu üyeleri, askerlere kolonya ve çikolata ikramından sonra hediye paketi takdim etti. İsrafil Avcı, şöyle dedi:"Sizler uzak illerden buraya gelip, vatanımızı korumak, şanlı bayrağımızı burada dalgalandırmak için görev yapıyorsunuz. Ülkemizin en çok şehit veren ili olan Osmaniye'de görev yaptığınız için bizler de sizlere minnettarlığımızı ifade etmek istedik ve bayramınızı kutlamaya geldik. Osmaniye olarak sizlere minnettarız."Bayramlaşma, karakola getirilen kurbanlık koyun tekbirler eşliğinde kesildi. Daha sonra kalekolun bahçesinde düzenlenen eğlence programında Osmaniyeli yerel sanatçı İbrahim Karacülle ilk olarak kahramanlık türküleri söyledi.

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