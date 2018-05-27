Gazeteci- yazar Ali Abalı, Fethiye'de son yolculuğuna uğurlandı

ANKARA'daki evinde 87 yaşında kalp krizinden yaşamını yitiren Cumhuriyet gazetesi yazarı Ali Abalı, memleketi Muğla'nın Fethiye ilçesinde, vasiyeti gereği, 35 yıl önce yaşamını yitiren annesi Rukiye Abalı'nın mezarının yanında, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Spor yazarlığının duayenlerinden, Cumhuriyet gazetesi yazarı evli ve bir çocuk babası Ali Abalı, geçen 25 Mayıs'ta, kalp krizi geçirerek Ankara'daki evinde yaşamını yitirdi. Abalı'ın cenazesi dün Ankara Kocatepe Camii'nde düzenlenen törenin ardından vasiyeti üzerine memleketi Muğla'nın Fethiye ilçesine getirildi. Abalı için bugün öğlen Fethiye Merkez Yeni Camii'de cenaze töreni düzenlendi. Törene, Abalı'nın eşi Hasane Abalı, oğlu Bülent Abalı, kardeşi Cevat Abalı, CHP Fethiye İlçe Başkanı Ali Özgür Kullukçu, gazeteci dostları ve vatandaşlar katıldı. Cenazede Abalı'nın eşi Hasane Abalı, güçlükle ayakta durabildi. Cenazede konuşan Bülent Abalı, "Babam, Seydikemer doğumlu. Çocukluğu Fethiye'de geçti. İlk ve ortaokulu burada okuduktan sonra Ankara'ya gidip, öğrenim hayatına orada devam etti, Maliye Meslek Lisesi'ni bitirdikten sonra çeşitli yerlerde çalıştı. Tenis Federasyonu başkanlığı yaptı, sporla ilgilendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Necmettin Cevheri'nin danışmanlığını yapıp, birçok gazete de çalışmış. Gözlem Ankara Dergisi'ni çıkarttı. Son yıllara kadar çok aktifti ve maalesef kendisini kaybetti" dedi.

ANNESİNİN YANINA GÖMÜLMEYİ VASİYET ETMİŞ

Hasane Abalı da eşinin vasiyetinde kendisinin annesinin Fethiye'deki mezarının yanına gömülmeyi istediğini belirterek, "Şimdi onun bu isteğini yerine getiriyoruz. Daha sonra Ankara'ya evimize dönüp, burada da taziyeleri kabul edeceğiz" dedi. Fethiyespor'un Yönetim Kurulu Başkanı ve eski oyuncularından Esat Bakırcı da Abalı ailesine başsağlığı dileyerek, "Rahmetli Ali Abalı ağabeyimiz, Türk sporu başta olmak üzere Fethiyespor'a çok çok büyük katkıları olmuş bir isim. Gençlik çağımızda Fethiyespor'da oynadığımızda, onun gönderdiği spor ayakkabısı ve formalarla sporumuzu yaptık. Fethiye'ye o günlerden bu yana çok büyük katkısı olan bir ağabeyimizdi. Sadece spor kulübüne değil Fethiye'de spor malzemesi ihtiyacı olan çok sayıda okula kamyonlar dolusu malzeme göndermiştir. Allah yakınlarına sabır versin. Kendisine de Allah'tan gani gani rahmet diliyorum" dedi. Kılınan namazın ardından Abalı'nın cenazesi, vasiyeti yerine getirilerek Taşyaka Mezarlığı'na götürülüp, 1983 yılında vefat eden annesi Rukiye Abalı'nın mezarı yanında gözyaşları içinde toprağa verildi.

Hasane Abalı, toprağa verilen eşi Ali Abalı ve kayınvalidesi Rukiye Abalı'nın mezarı başından uzun süre ayrılmayıp, dua etti.



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