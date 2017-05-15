Gazeteci Oğuz Güven adliyeye sevkedildi

Özden ATİK / İSTANBUL, () DENİZLİ Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in ölümüne ilişkin yayınlanan haber nedeniyle 4 gündür gözaltında bulunan Cumhuriyet Gazetesi internet sitesi Genel Yayın Yönetmeni Oğuz Güven adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet Gazetesi internet sitesi Genel Yayın Yönetmeni Oğuz Güven, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in trafik kazasında hayatını kaybetmesine ilişkin yayınlanan haber nedeniyle 12 Mayıs sabahı gözaltına alınmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu'nca "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Güven hakkında 7 gün gözaltı süresi verilmişti. Ancak Oğuz Güven, bugün saat 16.00 sıralarında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Güven, avukatı Tora Pekin ile birlikte soruşturmayı yürüten savcının odasına alındı.
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