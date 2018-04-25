Gazeteci İsmail Küçükkaya'ya 16 ay 20 gün hapis cezası 

Serpil KIRKESER - İstanbul - GAZETECİ İsmail Küçükkaya ve Avukat Fidel Okan'ın "Kamu görevlisine alenen hakaret" ve "Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurum ve organlarını aşağılama" iddiasıyla haklarında açılan dava karara bağlandı. Mahkeme, Küçükkaya ve Okan'ı her iki suçtan toplam 16 ay 20'şer gün hapis cezasına çarptırdı. Sanıkların sabıkasız oluşu, mevcut delillere göre bir daha bu suçları işlemeyecekleri kanaatine varan mahkeme, hapis cezalarını ertelendi.



KÜÇÜKKAYA VE OKAN DURUŞMADA HAZIR BULUNDU

Bakırköy 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına Fidel Okan ve İsmail Küçükkaya ile taraf avukatları katıldı. Şikayetçi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'yı ise duruşmada avukatı Erol Bulut temsil etti.

Sanık Fidel Okan, olaylarla bir ilgisi olmadığını, hukuken tarafına atfedilecek bir suçlama olmadığını belirterek, "Hakkımda beraat kararı verilmesi gerekmektedir" dedi.

Söz alan İsmail Küçükkaya 26 yıllık tecrübeli bir gazeteci olduğunu belirterek, "Kulaktan dolma bilgilerle haber yapmam. Bu mesleğime ihanet olur. Kendime saygısızlık olur. Benim söz konusu olaya ilişkin birden çok haber kaynağım var. Ben bir liste gördüm. Gördüğüm listede çok önemli iş adamları da var. O listede benim gördüğüm listede çok önemli iş adamlarının dışında gördüğüm listede Sayın Bakan ve eşinin de adı vardı. Fakat araştırmalarım sırasında ikinci ve üçüncü kaynaklarımdan da doğrulattım. Benim haberim kulaktan dolma bilgilerle yapılmış değildir. Devletimizin FETÖ ile mücadelesini destekliyoruz" dedi.

Küçükkaya, "Ben bu haberi vermeden önce defalarca bunu vurguladım. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 'Bylock' kullanıcıları listesini ortaya çıkarmasını tebrik ettim. Defalarca dolayısıyla bu haber değeri taşıyan önemli bir konuydu. Daha sonra Bylock kullanıcılarıyla ilgili listelerde daha detaylı çalışmalara gidildi. Yine FETÖ'nün bir takım tuzakları ortaya çıkarıldı, listelerde değişikliğe gidildi. Bunlar bizim bu haberimizden sonra ortaya çıkan gerçekler. Ben bir liste gördüm. O listedeki bazı işadamlarının liste dışı bırakıldığını gördüm. Bunu belirtirken herhangi bir suçlamada bulunuyor değilim" diye konuştu.



İSMAİL KÜÇÜKKAYA: BEN BU OLAYDA BİR TEK HATA YAPTIM…

Haberin ardından Bakan Kaya'nın tekzip kullanmadığını belirten Küçükkaya, "Kullansalar memnuniyetle söz hakkı tanırdım. Ben hiçbir programda veya bu yayında Sayın Bakanı istifaya davet etmedim. Ben yeri geliyor Sayın Bakan ve hükümetin olumlu icraatlarını anlatıyorum. Bu da benim tarafsızlığımın gereğidir. Dolayısıyla ben bu olayda bir tek hata yaptım. Sayın bakanın özel hayatına ilişkin konuya girmemeliydim. Bu olayı duyduktan sonra 'Bakan eşinden boşanma kararı aldı' şeklinde haberi vermemeliydim. Canlı yayın içinde hata olarak sadece bu olmuştur. Bunun içinde derhal canlı yayında özür diledim. Çünkü ben kadınların her zaman güçlendirilmesi gerektiğini savunmuş bir insanım. Özel hayatlar özel hayatlardır. Benim programımın temel felsefesi budur. Bunda da zaten en ufak şekilde bir hakaret yoktur. Bu hata nedeniyle bu ağır suçlamalarda burada yargılanmaktan da üzüntü duyduğumu belirtiyorum. Herhangi bir suçum olmadığını düşünerek beraatimi talep ediyorumö ifadelerini kullandı. Son sözleri sorulan Okan ve Küçükkaya, "Beraatimizi talep ediyoruz" dedi.



SANIKLARA VERİLEN CEZA ERTELENDİ

Sanıklar Fidel Okan ve İsmail Küçükkaya'yı "Kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan 11 ay 20'şer gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar veren mahkeme, Okan ve Küçükkaya'yı "Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurum ve organlarını aşağılama" suçundan ise 5'er ay hapis cezasına hükmetti. Sanıkların sabıkasız oluşu mevcut delillere göre bir daha bu suçları işlemeyecekleri kanaatine varan mahkeme 16 ay 20 'şer gün hapis cezalarını erteledi.

