Gazeteci Gülden Aydın için TGC'de tören düzenlendi

İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL () ARAŞTIRMACI gazeteci, Hürriyet Gazetesi Muhabiri Gülden Aydın, 1,5 yıldır mücadele ettiği pankreas kanseri rahatsızlığı nedeniyle 61 yaşında hayatını kaybetti. Gülden Aydın için Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nde (TGC) tören düzenlendi. Törene çok sayıda meslektaşı katıldı.

Aydın'ın cenazesi Cağaloğlu’nda bulunan TGC merkezine getirildi. TGC Başkanı Turgay Olcayto, "Gülden Aydın'ın ölümü gerçekten erken ölüm. Çünkü onun daha kotaracağı pek çok haber, yazacağı pek çok yazı vardı. Çok değerli bir arkadaşımızı yitirdik” dedi.

MUNYAR: GAZETECİLİĞİ İNANILMAZDI

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın yönetmeni Vahap Munyar ise "Hem insan ilişkileri olarak değerli bir arkadaşımız ama onun ötesinde, gazeteciliği de inanılmazdı. Hürriyet’te hafta sonu eklerinde editörlük yaptı, muhabirlik yaptı. Hep de muhabir olarak anılmak istedi. Bizim mesleğimizin temeli de oydu. Yaptığı çalışmalar ve aldığı ödüller, onun başarısını ortaya koydu” ifadelerini kullandı. Hürriyet Gazetesi yazarı Sedat Ergin de “Bizim mesleğimizin özü muhabirliktir. Gülden muhabirliğin hakkını meslek hayatı boyunca vermiş olan bir arkadaşımız” diye konuştu.

Gazeteci Oral Çalışlar ise “Başarılı bir gazeteci ve muhabir olduğuna hep birlikte tanık olduk. Hepimize örnek olabilecek bir gazetecilik tecrübesi ve muhabirlik başarısıyla bize veda ediyor” dedi.

Aydın’ın cenazesi, Ihlamur’da bulunan Beşiktaş Cemevi’ndeki cenaze törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek.

KADINA ŞİDDET HABERLERİNİN TAKİPÇİSİYDİ

Hürriyet Gazetesinde uzun yıllar uzman muhabir olarak görev yapan Gülden Aydın, kadına şiddet, kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmesi, istismar ve Güneydoğu haberleriyle çok sayıda ödül almıştı. Bir süredir kanser tedavisi gören araştırmacı gazeteci Gülden Aydın, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) üyesi ve Sürekli Basın Kartı sahibiydi ve çok sayıda ödül almıştı.

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