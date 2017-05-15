İSTANBUL,() İstanbul, Üsküdar'da geçirdiği trafik kazası sonrası beyin kanaması teşhisi ile tedavi altına altınan gazeteci Aydoğan Kaçıra vefat etti. Kaçıra, Düziçi Öğretmen Okulu ve bugünkü adı Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi olan Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksel Okulu'ndan mezun olmuştu. 19 gündür yoğun bakımda tutulan Kaçıra, 62 yaşındaydı. Kaçıra'nın cenazesinin yarın öğle namazının ardından Adana, Düziçi'ndeki aile kabristanında defnedileceği bildirildi.

Günaydın, Tan, Sabah, Bugün, Vatan, Takvim ve son olarak Yeni Asır Gazetesi'nde çalışan deneyimli gazeteci Aydoğan Kaçıra, bir dönem Türkiye gazetesinde de Görsel Yönetmen olarak görev yapmıştı

Evil ve 2 çocuklu Kaçıran'ın ölümü sonrası TGC de ailesi ve yakınlarına başsağlığı mesajı yayınladı..

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