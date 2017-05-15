Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Temel Karamollaoğlu: İslam birliği kurulacaktır
İstanbul'un Fethi İzmit'te kutlandı
Tur midibüsü faciası: 24 ölü
Tur midibüsünün şoförü öldü, eşi...
Seydikemer'e şehit ateşi düştü
Şehit eşi, eşı haberi Samsun'da...
Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem
Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Gazeteci Aydoğan Kaçıra vefat etti

  İSTANBUL,()  İstanbul, Üsküdar'da geçirdiği trafik kazası sonrası beyin kanaması teşhisi ile  tedavi altına altınan gazeteci Aydoğan Kaçıra  vefat etti. Kaçıra,  Düziçi Öğretmen Okulu ve bugünkü adı Marmara Üniversitesi...

Gazeteci Aydoğan Kaçıra vefat etti

 

İSTANBUL,()  İstanbul, Üsküdar'da geçirdiği trafik kazası sonrası beyin kanaması teşhisi ile  tedavi altına altınan gazeteci Aydoğan Kaçıra  vefat etti. Kaçıra,  Düziçi Öğretmen Okulu ve bugünkü adı Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi olan Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksel Okulu'ndan mezun olmuştu. 19 gündür yoğun bakımda tutulan Kaçıra, 62 yaşındaydı. Kaçıra'nın cenazesinin yarın öğle namazının ardından Adana, Düziçi'ndeki aile kabristanında defnedileceği bildirildi.

Günaydın, Tan, Sabah, Bugün, Vatan, Takvim ve son olarak Yeni Asır Gazetesi'nde çalışan deneyimli gazeteci Aydoğan Kaçıra, bir dönem Türkiye gazetesinde de Görsel Yönetmen olarak görev yapmıştı

Evil ve 2 çocuklu Kaçıran'ın ölümü sonrası TGC de ailesi ve yakınlarına başsağlığı mesajı yayınladı.. 

(FOTOĞRAF)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246