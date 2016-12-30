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Gazeteci Ahmet Şık tutuklandı...

Özden ATİK-Hayati KILIÇ/İSTANBUL, () - SOSYAL paylaşım sitesi "Twitter"da attığı 11 ayrı tweet ve yazıları nedeniyle tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilen gazeteci Ahmet Şık'ın "Terör Örgütü Propagandası Yapmak"...

Gazeteci Ahmet Şık tutuklandı...

Özden ATİK-Hayati KILIÇ/İSTANBUL, () - SOSYAL paylaşım sitesi "Twitter"da attığı 11 ayrı tweet ve yazıları nedeniyle tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilen gazeteci Ahmet Şık'ın "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçundan tutuklanmasına karar verildi.

Savcının tutuklanması talep ettiği Gazeteci Ahmet Şık, Nöbetçi İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği'nce sorgulandı. Mahkeme, sorgu işlemi yaklaşık iki saat süren Şık'ın "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

MAHKEMENİN KARARI...

Mahkeme kararında, şüpheli bir gazeteci ise de basın özgürlüğü ve ifade hürriyetinin sınırları olup 5187 sayılı Basın Kanun'nun 11. maddesinde cezai sorumluluğunun düzenlendiği, şüphelinin paylaşım ve yazılarının hem basılı eserler yoluyla, hem de internet ortamında yapmış olduğu belirtildi.

"İKİ ÖRGÜTÜN PROPAGANDASI NİTELİĞİNDE AÇIKLAMALARI..."

Kararda, "Şüphelinin PKK ve FETÖ / PDY Silahlı Terör Örgütü'nün propagandası niteliğindeki açıklamalarının, iki örgütün birbirinden farklı olması nedeniyle çelişki gibi görülse bile 15 Temmuz darbe girişimi sonrasındaki soruşturmalar ve kamuoyuna yansıyan bilgiler gözetildiğinde dış destekli bu örgütlerin birbiriyle darbe sürecinde ve sonrasında koordineli olarak hareket ettiklerinin ortaya çıktığı, bu nedenle şüphelinin her iki örgütün propagandası niteliğindeki açıklamalarının bir çelişki teşkil etmediği ve aynı amaca hizmet ettiği" ifadelerine yer verildi.

"SAVUNMASINDA DEVLETİ SUÇLAYICI AÇIKLAMALARA DEVAM ETTİ"

"Şüphelinin savunmasında devleti ve devlet yetkililerini suçlayıcı nitelikte açıklamalarına devam ettiği" de belirtilen kararda, "kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren delillerin bulunduğu, atılı suç, öngörülen ceza miktarı, suçun basın yoluyla işlenmiş bulunması, şüphelinin herhangi bir pişmanlık göstermeyip sorgu sırasında da söz konusu terör örgütlerinin üyelerinin açıklamaları ile aynı mahiyette açıklamalarda bulunmuş olması" dikkate alınarak tutuklanmasına karar verildiği belirtildi.

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