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Gazeteci Ahmet Şık'ın tutuklanmasına tepkiler...

 Hayati KILIÇ / İSTANBUL, () - GAZETECİ Ahmet Şık'ın tutuklanmasının ardından Avukatı Can Atalay, milletvekilleri ve arkadaşı Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ahmet Şık'ın...

Gazeteci Ahmet Şık'ın tutuklanmasına tepkiler...

 Hayati KILIÇ / İSTANBUL, () - GAZETECİ Ahmet Şık'ın tutuklanmasının ardından Avukatı Can Atalay, milletvekilleri ve arkadaşı Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ahmet Şık'ın avukatı Can Atalay, "Ahmet Şık gazetecidir. Savcılıkta kendisine yöneltildiği söylenen soruları bu nedenle yanıtlamadı. 5 yıl önce söylediklerini yinelemekle yetindi. Bundan 5 yıl önce Fetullaçılığın F'sini söylemekten korkanlar, bugün Ahmet Şık'ın FETÖ propagandası yaptığını söylemeye cüret edebilmişlerdir. Bunun kabul edilebilir bir tarafı yoktur." dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş ise, "Ahmet Şık tutuklanırken dışarıdaki basın mensuplarına mesaj verecek misin?' diye sordum. Şunu söyledi: Hiç kimse enseyi karartmasın bu güç, bu iktidar bugün burada bu kararı verenlere de kalmayacak. Türkiye mutlaka aydınlığa kavuşacak. Orada eşiyle vedalaştı. Eşine, 'Kızıma iyi bak' dedi. Bugün sadece Ahmet Şık değil gazetecilik tutuklandı. Ahmet Şık'ın girmesiyle birlikte tam 149 gazeteci cezaevinde haklarındaki suçlamayı öğrenmeyi bekliyor." şeklinde konuştu.

Sezgin Tanrıkulu da, "2016 maalesef karanlık bir yıl oldu ve şimdi de Ahmet'i kelepçeli cezaevine gönderdik. 2017 daha aydınlık bir yıl olacaktır. 25 yıl avukatlık yaptım ama bir şahsın 3 ayrı terör örgütünün propagandasını yapmaktan tutuklandığını ilk defa görüyorum. Tamamen hukuksuz bir karar. Tutuklanan gazeteciliktir ve haberciliktir." diye konuştu.

Arkadaşı Erol Öngeroğlu açıklamasında "Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütünün bir temsilcisi ve Ahmet Şık'ı uzun yıllar tanıyan bir meslektaşınız olarak burada Şık'ın arkadaşlarının mesajını iletmek istiyorum. Ahmet Şık'ın karşı karşıya kaldığı PKK, DHKP-C ve FETÖ örgütlerinin propagandasını yapmak suçlamasını biz sonuna kadar red edeceğiz. Dava sonuçlanıncaya kadar takipte olacağız." ifadelerini kullandı.

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