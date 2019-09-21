Gaspçının başına çekiçle vurduğu yaşlı kadından iyi haber

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde, kimliği belirsiz saldırganın, adres sorma bahanesiyle yanına yaklaştıktan sonra evinin arka tarafındaki kümese götürüp, başına çekiçle vurarak altınlarını gasbettiği Zeynep Çıldır'ın (91) sağlık durumunun iyiye gittiği açıklandı.Olay, 17 Eylül'de saat 18.00 sırlarında meydana geldi. Kumluca'ya bağlı Eski Cami Mahallesi'nde yalnız yaşayan Zeynep Çıldır'ın yanına, evinin önünde oturduğu sırada adres sorma bahanesiyle kimliği belirsiz bir kişi yaklaştı. Yaşlı kadını arka tarafa götürüp, kümese sokan kişi, burada bulduğu çekicin demir kısmını Çıldır'ın başına vurup, kolundaki altın bilezik ile parmağındaki altın yüzüğü alıp, kaçtı.HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜMahalle sakinleri tarafından bulunan yaşlı kadın, ambulansla Kumluca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kafatasında 3, kaburgalarında 6 kırık olan, sağ omzunda da kırıklar bulunan Çıldır, ilk tedavisinin ardından Antalya’daki özel bir hastaneye sevk edildi.'BEYNİNDE DARBEYE BAĞLI KANAMASI VAR'Zeynep Çıldır'ın sağlık durumu hakkında açıklama yapan Opera Yaşam Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. İlhan Beberoğlu, "Hastamızı çarşamba günü akşam saatlerinde Kumluca Devlet Hastanesi'nden almıştık. Kafa travması ve göğüs boşluğunda kanama nedeniyle bilinci kapalıydı. Üç gündür takip ediyoruz. Göğüs boşluğundaki kanama için göğüs tüpü dediğimiz bir işlem uygulandı. Oradaki kanı boşaltıyoruz. Bilinç durumu geldiğine göre daha iyi. Beyninde darbeye bağlı kanaması var. Ama cerrahi olarak şu an için herhangi bir ameliyat düşünülmüyor. Geldiğine göre daha iyi, bilinç olarak daha iyi. Artık sorularımıza cevap veriyor. Kendisi nefes alıp veriyor, solunum makinesine bağlanma ihtiyacı hiç olmadı, ara ara makine desteği versek de. Antibiyotik tedavisine devam ediyoruz. Genel olarak tedavisi devam ediyor ve daha iyiye gidiyor şu an için" dedi.SALDIRGAN GÜVENLİK KAMERASINDAÖte yandan saldırganın yaşlı kadını, evinin önünden arka tarafa götürdüğü anlar, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntüde, evinin önünde oturan yaşlı kadının yanına gelen şüpheli, önce yanına oturup, bir süre sohbet ediyor, ardından da evin arka tarafına doğru yürüyor. Yürümekte güçlük çeken kadını bir süre bekleyip, yürümeye devam ediyor. Bir başka görüntüde ise şüphelinin hızla olay yerinden ayrılması yer alıyor.ARANIYORKumluca Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında polis, kaçan şüphelinin kimliğini tespit etmek ve yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Polis ekipleri, çeşitli yerlerde güvenlik kameralarına yakalanan saldırganın yerini tespit etmeye çalıştıklarını açıkladı.