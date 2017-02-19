Garipler mezarlığının gönüllü bakıcısı

Fatih KARAÇALI/ADANA, () - ADANA'da fırında çalışan 33 yaşındaki Yusuf Yüksel, Kürkçüler Mezarlığı'ndaki sahipsiz cenazelerin defnedildiği ve 'Garipler mezarlığı' olarak bilinen alanın temizliğini gönüllü olarak yapıyor.

Yer kalmadığı için yeni definin yapılmadığı ve bakımsız kalan mezarlığa hafta sonlarında ziyaret eden Yusuf Yüksel, kabirlerin bakımını yapıp, otları kesiyor, bozulan mezarları onarıyor. Mezarlığın çevresini de çitle çevreleyen Yüksel, "Burada kimsesizler yatıyor. Zaten hayattayken sahipleri olmadığı için garip kalan insanlar, öldüklerinde de buraya defnedilip unutulmuş. Ben onların garipliklerini bir parça da olsa gidermek istedim. Bir yakınımı ziyarete gelmiştim, mezarların halini görünce utandım. Bakım yapmak istedim o günden sonra da fırsat buldukça gelip temizliyorum" diye konuştu. Yüksel ayrıca kendi imkanlarıyla mezarlığa abdest alınacak alan ve tuvalet inşa ettiğini de söyledi.



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