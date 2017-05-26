Garaj şenliği başlıyor; Gelirler yoksul mahallerde işletilen kadın ve çocuk merkezlerinin ihtiyaçları için kullanılacak

İSTANBUL,() Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) iktisadi işletmesi Nahıl’ın düzenlediği Garaj şenliği bu hafta sonu Ahırkapı’da başlıyor. Nostalji severleri bir araya getirmeyi hedefleyen şenlik kapsamında, elde edilecek gelirler yoksul mahallerde işletilen kadın ve çocuk merkezlerinin ihtiyaçları için kullanılacak.

Hafta sonu nostalji severleri bir araya getirmeye hedeflen şenlik ilgili olarak Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) tarafından yapılan duyuru da şöyle denildi: Ahırkapı Armada Otelin garajında gerçekleşecek şenlik kapsamında nostalji düşkünleri, vintage giyişiler, aksesuarlar, CD, kitap ve dekoratif eşyalar satın alarak KEDV’in kadınları güçlendirme misyonuna destek olabilecek.

ŞENLİĞİN GELİRİ YOKSUL MAHALLERE

Kadınlar ve kadın kooperatifleri tarafından üretilen ürünlerin satışı için bir platform oluşturmak üzere 2003 yılında KEDV tarafından kurulan Nahıl’da aynı zamanda ikinci el satışı da yapılıyor. Nahıl’dan elde edilen gelir, kadın kooperatifleri tarafından yoksul mahallerde işletilen kadın ve çocuk merkezlerinde ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılıyor. Armada Otel ve Zarakol işbirliği ile düzenlenen ikinci el satışı etkinliği her Cumartesi –Pazar 10:00-18:00 arasında ziyaret edebilecek.”