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Gar katliamı duruşmasında olay

 Özkan ARSLAN / ANKARA, () - ANKARA Garı'nda 10 Ekim 2015 tarihinde, terör örgütü DEAŞ'ın saldırısı sonucu 102 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin 36 sanığın yargılandığı davada olay çıktı. Mahkeme, çıkan olaylar nedeniyle...

Gar katliamı duruşmasında olay

 Özkan ARSLAN / ANKARA, () - ANKARA Garı'nda 10 Ekim 2015 tarihinde, terör örgütü DEAŞ'ın saldırısı sonucu 102 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin 36 sanığın yargılandığı davada olay çıktı. Mahkeme, çıkan olaylar nedeniyle duruşmaya ara verdi.

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmanın öğlenden sonraki oturumunda, müştekilerin dinlenmesine devam edildi. Patlamada avukat eşi Çağdaş Coşgun'u kaybeden avukat Mehtap Sakinci Coşgun, müşteki sıfatıyla söz aldı. Coşgun, sanıkların yüzene karşı patlamada ölenleri isimlerini tek tek ve yüksek sesle okudu. Coşgun'un isimleri bitirmesinin ardından ön sırada oturan sanıklardan Mehmedin Baraç, 'Yasin Börü' diye bağırdı.

Bunun üzerine salonda bulananlar ve müşteki avukatları, sanığa bağırarak, tepki gösterdi. Salonda bulananların bazıları sanıkların üzerine yürüyünce polis, araya girdi ve salonu boşaltmak istedi. Salona destek için gelen çevik kuvvet polisleri ile müşteki ve yakınları arasında çıkan arbede büyüyünce mahkeme başkanı duruşmaya ara verdi.

Arbede sonrası avukatlardan bazıları, kendilerine hakaret ettiğini iddia ettikleri polislerden bazıları hakkında işlem yapılması için Mahkeme Başkanı Selfet Giray'la tartıştı.

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