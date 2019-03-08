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Galeriç Ormanı'nda bahar güzelliği

Yaprak KOÇER- Hüseyin KALAY/ONDOKUZMAYIS (Samsun), () - SAMSUN'da Kızılırmak Deltası'nda bulunan Galeriç Ormanı, doğal güzellikleri ile görenleri hayran bırakıyor. Samsun'un Ondokuzmayıs ilçesinde yer alan ve Türkiye'deki nadir subasar...

Galeriç Ormanı'nda bahar güzelliği

Yaprak KOÇER- Hüseyin KALAY/ONDOKUZMAYIS (Samsun), () - SAMSUN'da Kızılırmak Deltası'nda bulunan Galeriç Ormanı, doğal güzellikleri ile görenleri hayran bırakıyor.
Samsun'un Ondokuzmayıs ilçesinde yer alan ve Türkiye'deki nadir subasar ormanlardan birisi Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti içerisindeki Galeriç Ormanı, baharda doğaseverlere adeta görsel şölen sunuyor. İrili ufaklı çok sayıdaki gölü, sazlık alanları, ender subasar ormanları ile 56 bin hektarı bulan sulak bölgesi ve barındırdığı canlı türleriyle özellikle fotoğraf sanatçılarının ilgi gösterdiği orman, yaban kuşlarına da ev sahipliği yapıyor.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Zennube Albayrak, Galeriç'in kent için çok önemli bir bölge olduğunu belirtti. Albayrak, alanın korunması için mücadeleler verdiklerini belirterek, "Bu mücadelemiz de sonuç verdi ve alan koruma altına alındı. Alanda küçük bir ağaç evimiz ve kıl çadırımız var. İnsanlar doğayla bir araya gelebilsinler ve doğal güzelliği keşfetsinler istedik. Bu alanın korunması gerektiği bilincine varılsın istedik. Çok büyük ilgi görüyor" dedi
Özellikle fotoğrafçıların bu bölgeye büyük ilgi gösterdiğini dile getiren Albayrak, "Gelin ve damat fotoğrafları, hatta bebekler için bile çekimlerde burası kullanılır hale geldi. Bu alan Samsun için çok güzel bir çekim noktası oldu. Böyle yerleri bir daha elde edebilme imkanımız olmadığı için koruma altına aldık. Ama buradaki doğal güzelliğin de paylaşılması gerekiyor" diye konuştu.
GALERİÇ ORMANI
Kızılırmak Deltası'nda bulunan Galeriç Ormanı, ülkemizdeki nadir subasar ormanlardan birisidir. Biyolojik çeşitlilik bakımından oldukça zengin olan ormanda 35 ötücü kuş türü kuluçkaya yatmaktadır. Bu bölgenin yaban hayat açısından en ilginç alanlanı ise ilkbaharda tabanı tamamen suyla kaplanan yaprak döker ormanlarıdır. Bu ormanlar günümüzde parçalanmış olmakla birlikte Yörükler Beldesi kuzeyinde kalan Galeriç Ormanı henüz bütünlüğünü korumaktadır. Kızılırmak Deltası barındırdığı kuş varlığı açısından çok büyük öneme sahiptir. Varlığı ülkemize uluslararası platformda prestij sağlayan deltan, doğa turizmi, çevre eğitimi, bilimsel araştırma gibi konularda çok büyük bir potansiyel oluşturuyor.

FOTOĞRAFLI

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