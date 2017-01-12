Galatasaraylı Sneijder ile Acun Ilıcalı'yı taşayan uçak Çorlu Havalimanı'na indi

Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),() - GALATASARAYLI futbolcu Wesley Sneijder ile televizyoncu Acun Ilıcalı'nın içinde bulunduğu özel uçak, İstanbul'daki hava yoğunluğu nedeniyle Tekirdağ Çorlu Havalimanı'na iniş yaptı.

Wesley Sneijder ile Acun Ilıcalı, özel uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniş yapmak istedi. Ancak yoğunluk nedeniyle Ilıcalı ve Sneijder'in içinde bulunduğu uçak Çorlu Havalimanı'na yönlendirildi. Uçaktan inen Ilıcalı ve Sneijder, havalimanında bulunan hayranları ile hatıra fotoğrafı çektirip, özel bir otomobil ile İstanbul'a hareket etti.

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