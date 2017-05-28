Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Sedat Doğan. "Yıkın buraları" diye dava açtılar. Yıkılıyor işte...

Mustafa ÖZDABAK-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,() GALATASARAY Adası’ndaki yıkımı öğrenerek, Kuruçeşme Sahili’ne gelen, kulübün eski yöneticilerinden Sedat Doğan, gazetecilerin soruları üzerine, şunları söyledi:

“Sonuçta hukuka göre bir işlem yapılıyor. Galatasaray Kulubü’nde bunun böyle olmasını isteyen insanlar vardı. 'Yıkın buraları' diye dava açtılar. Yıkılıyor işte. Benim de sabahleyin haberim oldu. Neresi yıkılıyor, ne kadar yıkılıyor diye bakmaya geldim” dedi.

Bir süre sahilden fotoğraf çeken Sedat Doğan, daha sonra ayrıldı.

(FOTOĞRAF)